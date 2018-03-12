Новости по теме договоренности

Казанский комбинат "Майский" построит теплицу для выращивания овощей в селе Река, успех проекта зависит от восстановления термального источника в селе, иначе место строительства теплицы придется перенести, сообщили в Минсельхозе Абхазии.
Президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу со вторника начать вывод российской группировки из Сирии, поскольку поставленные перед ней задачи выполнены.
В целом режим прекращения огня в Сирии соблюдается, однако какие-либо выводы делать явно рано, заявил Франц Клинцевич.
Прорывными договоренностями нынешний саммит в белорусской столице отмечен не был, все основные моменты обсуждались кулуарно и в узком составе.
Высший комитет по переговорам выразил готовность соблюдать режим прекращения огня между правительственными войсками и вооруженными группами оппозиции, который должен наступить 27 февраля.
Руководство Госкомитета по репатриации Республики Абхазия во главе с председателем Вадимом Харазия посетило мероприятие, приуроченное ко второй годовщине открытия абхазского культурного центра в Сакарье.
Рауль Хаджимба и Владимир Путин во время рабочей встречи обсудили пути улучшения банковской системы Абхазии и решения проблем в сфере энергетики.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба на брифинге во вторник подвел итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Из документа, подписанного РФ и США, были исключены группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", сообщил источник в делегации московско-каирской группы сирийской оппозиции на переговорах.
В случае достижения политической трансформации в Сирийской Арабской Республике, Вашингтон сможет более эффективно координироваться с Москвой в вопросах борьбы с ИГ, заявил американский лидер.
Решение ОПЕК о заморозке добычи нефти должны поддержать все страны, иначе оно не окажет никакого влияния на рынок.
После достижения мюнхенских договоренностей по сирийскому урегулированию ситуация уже изменилась к лучшему, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Об итогах первого года действия договоренностей в "нормандском формате", достигнутых лидерами России, Украины, Германии и Франции в белорусской столице рассуждает колумнист Sputnik Беларусь Александр Шпаковский.
Во время телефонных переговоров, лидеры США, Японии и Южной Кореи условились сотрудничать друг с другом, чтобы санкции против Пхеньяна были приняты как можно скорее и были действенными.
Туристы из России готовы переключиться с пляжного отдыха на горы и реки Южной Осетии.
Представитель МИД РФ провел в среду встречу с делегацией внутренней национальной сирийской оппозиции, в состав которой входят представители широкого круга общественных и политических организаций.
В Абхазии взаимосвязаны внешние и внутренние угрозы, поэтому без комплексного усиления оборонной, пограничной и правоохранительной деятельности успешное развитие республики и даже открытие границы с РФ – весьма проблематичны, считает обозреватель Александр Хроленко.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Ранее в списке стран, с которыми у России затруднен обмен налоговой информацией, помимо Абхазии, входили Южная Осетия, Австрия, Великобритания, Швейцария, Израиль, Ливан и другие.
Окончательное решение европейских стран по поводу отмены санкций будет в "некоторой степени зависеть от американского руководства", заявил сенатор США Джон Маккейн.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.