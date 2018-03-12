Новости по теме доклады

Очередной доклад МИД Грузии о ситуации в сфере защиты прав человека в Абхазии и Южной Осетии лежит не в правовой плоскости, а в сугубо политической, отметил Ираклий Хинтба.
В основу доклада независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии легли свидетельства, полученные в ходе 621 собеседования, а также большое количество документальных материалов.
Совет Европы заявил, что прогресса по расследованию событий с применением насилия 2 мая 2014 года достигнуто не было. Расследование столкнулось с тем, что следственным органам и МЧС не хватило "институциональной независимости", считают эксперты Совета Европы.
Очередной пятый съезд республиканской политической партии "Амцахара" начал свою работу в столице Абхазии.
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Владислава Ардзинба, в Сухуме во вторник прошел конкурс докладов на тему "Роль Владислава Ардзинба в истории Абхазии".
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Владислава Ардзинба, в Сухуме во вторник прошел конкурс докладов на тему "Роль Владислава Ардзинба в истории Абхазии".
Конференция, посвященная 70-летию Владислава Ардзинба, проходила в трех секциях: абхазский язык и литература, русский язык и литература, английский и немецкий языки.
Вечера памяти, посвященные 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, пройдут в селах Абхазии.
Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в конференции "Место и роль Владислава Григорьевича Ардзинба в истории Абхазии".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.