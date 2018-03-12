Новости по теме должности

Первый заместитель главы администрации Галского района Беслан Куркунава уволен с должности, о чем сообщил в ходе совещания с начальниками отделов глава района Темур Надарая.
Министр внутренних дел Республики Абхазии Леонид Дзяпшба отстранил Руслана Джелия от должности начальника СИЗО "Дранда".
Кабинет Министров Республики Абхазия единогласно проголосовал за назначение Амирана Какалия председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.
Беслан Халваш назначен руководителем Службы государственного надзора республики за деятельностью в области связи.
Часть территорий госкомпании "Абхазберегозащита" сдавались в аренду на длительные сроки за мизерные цены, отметил Игорь Казанба.
Максим Харчилава прокомментировал Sputnik свое увольнение с должности директора "Абхазберегозащита".
Ранее СМИ сообщали, что комитет по этике может освободить членов ФИФА Йозефа Блаттера и Платини от исполнения обязанностей на срок до 90 дней. Арбитражная палата в четверг официально отстранила главу УЕФА Мишеля Платини от должности.
Кабинет министров утвердил Дмитрия Осия на должность заместителя начальника Госуправления СМК на заседании 10 сентября.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 20 августа подписал распоряжение о назначении президентом ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова, занимавшего пост первого замминистра транспорта РФ.
Телеграмма за подписью Владимира Якунина разослана менеджменту РЖД, "дочек" и профсоюзам. Глава РЖД сообщает, что окончательные кадровые решения относительно РЖД будут приняты руководством государства.
Президент Рауль Хаджимба назначил Алексея Аджинджал руководителем Государственной миграционной службы.
На заседании Народного Собрания 30 июля 2015 года Зураб Агумаа был избран новым председателем Верховного Суда Абхазии.
Единогласным решением членов Кабинета Министров Лела Качарава была назначена заместителем начальника Госстатистики в четверг 30 июля.
Депутаты Народного Собрания единогласно проголосовали за избрание Зураба Агумаа на должность председателя Верховного Суда.
Светлана Корсая – кандидат искусствоведения, журналист, заслуженный работник культуры Абхазии, награждена орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил Кабинету Министров разработать предложения по сокращению штатов во всех государственных учреждениях минимум на 15%.
Сухумское Городское Собрание утвердило Руслана Ажиба в должности начальника Управления внутренних дел города Сухум.
Министерство финансов Республики Абхазия провело тестирование более 100 претендентов на работу в Казначействе республики.
Анатолий Хрулев с 2006 по 2010 год командовал 58-ой общевойсковой армией Северо-Кавказского военного округа.
Рауль Хаджимба представил личному составу Министерства внутренних дел нового главу ведомства.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.