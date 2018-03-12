Новости по теме донорство

О движении по сбору крови, которое действует в Абхазии с июня 2014 года, рассказала в интервью Sputnik Абхазия его основатель, студентка факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского института культуры Диана Шашура.
Электронный "нож" для донорских операций - это простая пластина из фольги. Внутри него спрятана сложная химическая и электронная начинка для стерильной резки и сварки донорских магистралей.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.