Новости по теме допросы

По делу об акциях протеста в Киеве также допрашивали лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, экс-премьера страны Арсения Яценюка, главу МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.