Новости по теме единство

В современной России, да и не только в России, твердо осознают, что возвращение Крыма в состав России было исторически неизбежным и нравственно справедливым, сказал Нарышкин в ходе пленарного заседания Госдумы.
В День народного единства в разных городах России политические партии и общественные движения организовалит митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.