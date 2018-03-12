Новости по теме эксперименты

Пройдет достаточно большое время пока возникнет в чистом виде печать "с нуля", сказал вице-президент фонда Кирилл Каем, добавив, что для этого, по его мнению, произойдет не ранее чем через 15 лет.
Итальянский медик Серджио Канаверо и его китайский коллега Жэнь Сяотин рассказали о результатах неортодоксальных опытов по "склеиванию" разрезанного спинного мозга у грызунов и полной пересадке головы у обезьян.
Ученые НИИЭПиТа совместно с российской фармацевтической фирмой проводят испытания препарата против хронического гепатита С, онкологических заболеваний, ревматоидных артритов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.