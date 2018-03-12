Новости по теме экспертизы

Общественные палаты Абхазии и Свердловской области договорились о сотрудничестве.
Американские специалисты озвучили новые подробности результатов расследования причин смерти экс-министра печати РФ Михаила Лесина.
Русская церковь обратилась к правительству с просьбой о дополнительных исследованиях, до окончания которых останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны Романовых будут находиться на хранении в РПЦ, сообщила пресс-служба правительства России.
Суд по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялся в пятницу 4 декабря, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия из зала суда.
Кроме того, сотрудники Третьяковской галереи заявляют, что сумели расшифровать надпись на "Черном квадрате", которая считается авторской.
По решению Кабинета Министров Абхазии Постановление о судмедэкспертизе вступит в силу через три месяца.
При столкновении 5 августа двух рейсовых автобусов на 125-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск в списках погибших значатся 16 человек, в том числе ребенок, пострадавших - 56.
Глава Государственного комитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава и главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказали Sputnik, почему в некоторых столичных домах из крана течет вода голубого цвета.
Опознаны останки 14 бойцов Отечественной войны народа Абхазии, погибших в сбитом вертолете на горе Ахбюк в июле 1993 года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.