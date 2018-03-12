Новости по теме экспортные пошлины

Закон об НДС будет доработан в течение ближайших дней.
Россия с 1 января 2016 года утвердила ставку вывозной таможенной пошлины на газ, поставляемый с российской территории на Украину, согласно которой Киев сможет закупать его в январе-марте со скидкой по цене 212,23 доллара за тысячу кубометров.
Экспортная цена газа для дальнего зарубежья в 2016 году прогнозируется на уровне 199,02 доллара за тысячу кубометров.
Рауль Хаджимба провел рабочее совещание, посвященное администрированию экспортной пошлины на орехи, в среду 23 сентября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.