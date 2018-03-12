Новости по теме экспозиция

Выставка фотографий абхазских долгожителей "Хранители молодости", посвященная 85-летнему юбилею композитора Константина Ченгелия, откроется в Сухуме в воскресенье 27 марта и будет доступна для посетителей до 10 апреля.
1 июля известному абхазскому ученому Омару Беигуаа исполнилось бы 115 лет, в год юбилейной даты на исторической родине ученого, в Абхазии, готовятся провести памятные мероприятия.
Экспозиция рисунков, трехмерных моделей и дизайнерских домиков для птиц скульптора, художника-дизайнера Архипа Лабахуа открылась в Центральном выставочном зале Сухума в понедельник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.