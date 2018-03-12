Новости по теме федерация футбола

Никаких оснований и фактов для пересмотра решений о проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов в России и Катаре нет, заявил министр спорта Виталий Мутко. Процесс подготовки уже запущен, поэтому эта тема закрыта для обсуждения, отметил он.