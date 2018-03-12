Новости по теме федерация футбола

Из 207 допущенных до выборов членов ФИФА за Инфантино отдали свои голоса 115 стран. Второе место занял шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, который набрал 88 голосов.
Согласно уставу ФИФА, в первом туре кандидат для победы должен набрать две трети голосов. Таким образом, будет проведен второй тур голосования, в котором победителю необходимо набрать больше 50% голосов.
Художники и деятели культуры Абхазии отобрали четыре эскиза логотипов чемпионата мира по футболу ConIFA для последующего голосования пользователей в социальных сетях.
Никаких оснований и фактов для пересмотра решений о проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов в России и Катаре нет, заявил министр спорта Виталий Мутко. Процесс подготовки уже запущен, поэтому эта тема закрыта для обсуждения, отметил он.
Отстраненный от футбольной деятельности на восемь лет решением арбитражной палаты комитета по этике ФИФА также прокомментировал обвинения в коррупции в свой адрес.
Бюджет оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года в 2016 году будет использован на запуск волонтерских программ, продвижение соревнований, создание талисмана, организацию работы и проведение жеребьевки Кубка Конфедераций.
Совет Федерации футбола Абхазии назначил дату проведения внеочередных выборов президента ФФА на 15 октября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.