Новости по теме фотоконкурсы

Призовой фонд конкурса имени Андрея Стенина составил 50, 35 и 25 тысяч рублей за 1, 2 и 3 место; 500 тысяч рублей получил обладатель "Гран-при".
Более 2500 работ международных и российских молодых фотографов из 45 стран мира составляют творческий актив Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин погиб в августе 2014 года на востоке Украины, выполняя редакционное задание. Память о нем как о профессионале и мастере фотографии будет сохранена в формате конкурса, получившего его имя.
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