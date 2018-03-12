Новости по теме футболисты

На площадке мультимедийного центра Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к чемпионату мира по футболу ConIFA.
Официальную спортивную форму сборной Абхазии по футболу представил Международный фонд “Апсны” в субботу 21 мая.
Четыре сотрудника турецких правоохранительных органов окажут помощь российским коллегам на ответной встрече "Локомотив" - "Фенербахче", которая состоится 25 февраля, сообщил РИА Новости представитель МВД Турции.
После матча Тарасов снял игровую майку, под которой оказалась футболка с изображением Путина, за что может получить длительную дисквалификацию.
Художники и деятели культуры Абхазии отобрали четыре эскиза логотипов чемпионата мира по футболу ConIFA.
План предстоящих мероприятий обсудил организационный комитет по подготовке проведения чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA.
Футбольный клуб из Нижнего Новгорода "Волга" проводит свои первые в этом году учебно-тренировочные сборы в Абхазии. Во время своего пребывания "Волга" сыграла товарищеский матч с сухумской командой, а в ближайшие дни нижегородский клуб проведет еще ряд встреч.
Правительство Бельгии в целях предупреждения терактов посоветовало перенести товарищеский матч по футболу между сборными Бельгии и Испании. На игре должны были присутствовать около 50 тысяч зрителей.
Даты проведения были обговорены непосредственно с руководством ConIFA, сообщил член оргкомитета Астамур Адлейба.
На пути к финалу Кубка Абхазии по футболу, ФК "Афон" победил Сухумский "Нарт" с итоговым счетом 1:0, Гудаутская "Рица" в двухматчевом противостоянии одолела Гулрыпшский "Спартак" со счетом 4:1.
Рауль Хаджимба встретился с делегацией Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) в четверг 8 октября.
Совет Федерации футбола Абхазии назначил дату проведения внеочередных выборов президента ФФА на 15 октября.
Футбольная команда Нового Афона стала победителем чемпионата Абхазии.
Приезд руководства ConIFA в Абхазию планируется в начале октября.
Футбольный матч между командами "Спартак" и "Динамо" прошел на недавно отремонтированном столичном стадионе.
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Абхазии дисквалифицировал на одну игру стадионы в Гудауте и Ткуарчале за необеспечение общественного порядка.
Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава примет участие в жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Предварительная жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет в субботу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Сборная Абхазии по футболу приглашена на товарищеский матч с национальной командой Донецкой Народной Республики. Встреча будет посвящена учредительной конференции Футбольного союза ДНР, которая пройдет в Донецке 17 июля.
Ранее стало известно, что московское "Динамо" было исключено из розыгрыша Лиги Европы сезона - 2015/2016 за нарушение правил финансового fair play.
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