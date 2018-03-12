Новости по теме футболисты

Футбольный клуб из Нижнего Новгорода "Волга" проводит свои первые в этом году учебно-тренировочные сборы в Абхазии. Во время своего пребывания "Волга" сыграла товарищеский матч с сухумской командой, а в ближайшие дни нижегородский клуб проведет еще ряд встреч.