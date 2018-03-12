Новости по теме годовщины

Игры наверняка еще вернутся в Россию, сказал в ходе празднования Дня зимних видов спорта в Сочи и второй годовщины открытия ОИ, председатель координационной комиссии МОК по Играм в Сочи, почетный член МОК Жан-Клод Килли.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
Землетрясение 1988 года стало сильнейшим потрясением для Армении, на помощь пришли все народы Советского союза.
Сухумское реальное училище было открыто в 1904 году Указом императора Николая II "с целью привлечь население города к просвещению".
Глава Абхазии поздравил президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна с Днем образования Нагорно-Карабахской Республики.
Глава Республики Абхазия поздравил народ ПМР с 25-летием со Дня образования республики.
Незадолго до полуночи 7 августа 2008 года грузинская армия начала полномасштабное вторжение в Южную Осетию, жертвами агрессии стали сотни мирных жителей, ополченцев и миротворцев. Столица Южной Осетии, Цхинвал, была частично разрушена. После этого в конфликт вмешалась Россия, проведя операцию по принуждению Грузии к миру.
Место гибели фотокорреспондента Андрея Стенина в окрестностях города Снежное посетили несколько десятков человек, среди них его коллеги, а также заместитель председателя народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своей телеграмме президенту Приднестровья Евгению Шевчуку отметил общность судеб двух республик.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает, что возвращение Крыма и Севастополя в состав России произошло по желанию жителей.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.