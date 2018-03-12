Новости по теме голодовка

Савченко начала пить воду, еду по-прежнему принимать отказывается, но после вынесения приговора гражданка Украины вновь намерена объявить сухую голодовку, напомнил адвокат.
Украинская летчица Надежда Савченко находится в удовлетворительном состоянии. За ней ведется постоянный визуальный контроль, сообщил РИА Новости ее адвокат Николай Полозов.
Недовольство Савченко вчера вызвал тот факт, что суд перенес ее выступление с последним словом с 3 на 9 марта.
Участники голодовки освобождают генерального директора предприятия "Континент" Игоря Варова от обещания подписать договор о субаренде и выразили свою поддержку любому его решению.
Акция протеста сотрудников "Континента" длится уже 7 суток.
Акция протеста сотрудников "Континента" длится уже 6 суток.
На пятый день фельдшер скорой помощи зафиксировала у участников акции голодовки различного рода недомогания.
Прошло трое суток с начала голодовки, объявленной сотрудниками торгового комплекса "Континент".
К вечеру первого дня голодовки глава Администрации Гагрского района Беслан Барциц посетил участников акции.
Прошли сутки с начала голодовки, объявленной сотрудниками ТК "Континент".
Акцию протеста в виде бессрочной голодовки начнут сотрудники торгового центра "Континент" 26 марта, сообщил представитель ТК "Континент" Александр Кузнецов.
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В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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