Новости по теме графики

Пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия прокомментировал Sputnik интервью генерального директора ООО "Ингури ГЭС" Левана Мебония.
С 25 января по 15 апреля будет введена система веерного отключения электроэнергии по всей республике, сообщил генеральный директор "Черноморэнерго".
Соответствующий график будет опубликован в СМИ и на сайтах Минтопэнерго республики и Крымэнерго. Жители республики будут оповещаться каждые два часа, об этом по итогам заседания правкомиссии заявил первый вице-премьер республики Михаил Шеремет.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.