Новости по теме графики

Соответствующий график будет опубликован в СМИ и на сайтах Минтопэнерго республики и Крымэнерго. Жители республики будут оповещаться каждые два часа, об этом по итогам заседания правкомиссии заявил первый вице-премьер республики Михаил Шеремет.