Новости по теме группировки

В понедельник президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны со вторника начать вывод российской группировки из Сирии, поскольку поставленные задачи выполнены.
Боевики террористической группировки "Исламское государство ощущают давление, что способствует поражению террористов и стабилизации ситуации в регионе.
Согласно данным российского Координационного центра по примирению враждующих сторон, созданного в сирийской Латакии, работа по присоединению к режиму прекращения огня проводится с представителями более чем 40 населенных пунктов по всей стране.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.