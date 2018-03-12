Новости по теме гуманитарный кризис

Участились сообщения о жестоком обращении с задержанными и других бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения во время полицейских и военных операций против РПК, сообщил директор международной правозащитной организации Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.