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Новости по теме гуманитарный кризис

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  • Турецкий флаг. Архивное фото.
    10:01 24.02.2016
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    Правозащитники: операция против курдов ведет к гуманитарной катастрофе

    Участились сообщения о жестоком обращении с задержанными и других бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения во время полицейских и военных операций против РПК, сообщил директор международной правозащитной организации Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

  • 10:05 17.03.2015
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    ООН: гуманитарная ситуация на востоке Украины ухудшилась

    Доклад Управления Организации объединенных нации по координации гуманитарных вопросов отмечает, что положение жителей восточной части Украины ухудшается, "в особенности в неподконтрольных правительству районах, которые отрезаны от льгот и услуг с декабря 2014 года".

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