Новости по теме гуманитарный кризис

Участились сообщения о жестоком обращении с задержанными и других бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения во время полицейских и военных операций против РПК, сообщил директор международной правозащитной организации Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.
Доклад Управления Организации объединенных нации по координации гуманитарных вопросов отмечает, что положение жителей восточной части Украины ухудшается, "в особенности в неподконтрольных правительству районах, которые отрезаны от льгот и услуг с декабря 2014 года".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.