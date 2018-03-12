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Новости по теме имидж

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  • Автор и худ.руководитель проекта Горная Абхазия Тенгиз Тарба.
    19:28 15.02.2016
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    Тенгиз Тарба: Абхазии надо конкурировать со всем миром

    О том, как правильно выстроенная информационная политика может радикально изменить в положительную сторону восприятие республики абхазской и зарубежной общественностью, рассказал в интервью Sputnik автор и руководитель проекта "Горная Абхазия", начальник информационного отдела МИД Абхазии Тенгиз Тарба.

  • Цитрусы Абхазии.
    18:38 23.11.2015
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    Тарба: отсутствие брендирования негативно влияет на имидж Абхазии

    На российских прилавках появились товары, которые визуально копируют абхазскую продукцию. С каждым годом товары из Абхазии набирают все большую популярность, в результате, включается хорошо известная схема, когда менее востребованный товар выдают за более востребованный. Остро встает вопрос: как быть?

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