Новости по теме иски

Окружной суд Гааги во вторник рассматривает жалобу России на взыскание с нее 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяной компании.
Генеральная прокуратура Абхазии 17сентября дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба.
Экс-сенатор Сергей Пугачев, разыскиваемый Интерполом, подтвердил, что намерен отсудить у российских властей сумму, в шесть раз превышающую замороженные Высоким судом Лондона активы банкира.
Замминистра внутренних дел Абхазии Вячеслав Кураскуа сообщил Sputnik, что премьер-министр Артур Миквабия не писал в МВД заявление против директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба за клевету.
Уголовное дело в отношении директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба за клевету завела Генеральная прокуратура Абхазии 17 сентября.
Коммунальное управление Сухума отказывается оплачивать работу Южной строительной компании за очистку русла реки Адзяпш, считая, что сметная документация составлена в нарушение нормативных актов.
Премьер-министр Артур Миквабия подаст иск за клевету на директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба.
Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия заявил, что подаст иск за клевету в связи с обвинениями со стороны директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба.
Арбитражный суд республики удовлетворил иск ООО "Южная строительная компания" к Управлению капитального строительства.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.