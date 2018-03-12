Новости по теме исполнители

В бельгийской прокуратуре сообщили, что по одному из адресов в Шарлеруа были найдены отпечатки пальцев предполагаемого организатора терактов Абдельхамида Абауда, вторая квартира находится в Брюсселе, третья - в Овле.
Концерт "GRAND OPERA GALA" состоится 10 августа в 20:00 часов в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.