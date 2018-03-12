Новости по теме истребители

Минобороны России обладает всей необходимой доказательной базой, подтверждающей, что российский Су-24 не нарушал воздушное пространство Турции, сообщил замглавкома ВКС РФ Сергей Дронов.
Реджеп Эрдоган заявил, что будет считать применение зенитных комплексов над Сирией актом агрессии против суверенитета Турции.
Генштаб Турции сообщил, что этот беспилотник трижды вторгался в воздушное пространство Турции, прежде чем был сбит. Обломки беспилотника обнаружены и исследуются.
Инцидент произошел над Эгейским морем. Группа из шести истребителей, два из которых были оснащены вооружением, около 20 раз пересекла границу воздушного пространства. Состоялась перестрелка с самолетами ВВС Греции.
Некоторое время российский истребитель следовал за американским самолетом-разведчиком в международном воздушном пространстве, потом ушел из зоны, в которой находилось воздушное судно ВВС США, сообщает CNN.
Заключительный этап проверки боеготовности сил авиации и средств ПВО Центрального военного округа России прошел в четверг на полигоне Ашулук. Смотрите на видео, как экипажи ВВС отражали ракетно-авиационный удар условного противника.
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