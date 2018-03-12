Новости по теме избиение

Ранее стало известно, что известная журналистка Лариса Кафтан была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице сообщили, что состояние журналистки оценивается как тяжелое.
В сети распространено видео на котором предположительно зафиксирован факт избиения сотрудниками СГБ жителя Сухума Астамура Герхелия.
Судья городского Суда Рустам Чагава заявил, что решение об освобождении от уголовной ответственности Ахры Еника и Инала Авидзба было принято в связи с требованиями сторон.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.