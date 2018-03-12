Новости по теме изоляция

МИД Армении в очередной раз идет на поводу у Грузии, которая задалась целью тотальной международной изоляции Абхазии, сказал начальник политического отдела МИД Республики Абхазия Ираклий Тужба.
Власти обеспокоены развитием ситуации, но призывают людей не впадать в панику. Граждане Сьерра-Леоне должны действовать сообща, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, заявил представитель министерства национальной безопасности.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.