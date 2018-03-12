Новости по теме извинения

Несколько студентов двух университетов прочитали стихи Хайдара на площади Таксим в центре Стамбула и около пролива Босфор, сняли об этом ролик и разместили его в YouTube, присоединившись таким образом к извинениям поэта.
Никто не будет извиняться за выполнение своего долга, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Он отметил, что защита воздушного пространства страны - не только право, но и долг властей Турции.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.