Новости по теме кандидаты в президенты

По итогам первичных выборов в штате Южная Каролина, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон значительно увеличила отрыв от Берни Сандерса набрав 544 голоса, против 85 у соперника.
В январе 2017 года завершится 10-летний срок пребывания на посту главы республики Адыгея Аслана Тхакушинова. Пока не известно будет ли Тхакушинов участвовать в новой предвыборной гонке.
Вооружение союзников ИГ усугубит ситуацию, если коалиции во главе с США удастся разбить Башара Асада, то ИГ захватит еще больше территории, уверен кандидат в президенты США Рэнд Пол.
Хиллари Клинтон, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли она способствовать "перезагрузке" в отношениях с Россией, заявила: "Это зависит от того, что я получу от этого".
Претендент на президентский пост Соединенных Штатов миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп раскритиковал нынешнего президента США Барака Обаму за то, что политик не ладит ни с кем из глав государств.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.