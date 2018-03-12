Новости по теме кастинги

В конце сентября в Абхазии начнутся съемки фильма по повести Фазиля Искандера "Софичка" под руководством выпускников мастерской Александра Сокурова Киры Коваленко и Кантемира Балагова.
Первый кастинг музыкального проекта "Apsny Star: битва продюсеров" прошел в Сухуме, сказал Sputnik один из продюсеров музыкального проекта Роланд Бганба.
Один из продюсеров музыкального проекта "Apsny Star: битва продюсеров" Роланд Бганба рассказал Sputnik о том, как проходит кастинг.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.