Новости по теме колонии

Вечером 21 февраля двое несовершеннолетних осужденных "Можайской воспитательной колонии" заперли изнутри жилое общежитие колонии и забаррикадировали лестницы, требуя мобильные телефоны и сигареты.
Конфликт, возникший 8 ноября среди осужденных в исправительной колонии № 2 поселка Вадино, был урегулирован начальником колонии.
В Сочи признали виновными и приговорили к пяти с половиной годам колонии строго режима поставщиков винтовок из Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.