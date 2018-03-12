Новости по теме команды

Сборная России показала свой худший результат на чемпионатах мира, не завоевав медалей в норвежском Холменколлене.
Футбольный клуб “Афипс” из Краснодарского края cвой второй зимний сбор проводит в Абхазии, сказал главный тренер ФК “Афипс” Александр Сторожук.
Команда КВН из Абхазии "Мои Золотые" прошла во второй тур Сочинского фестиваля "КиВиН 2016".
11 января состоялось открытие XXVII Международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2016" в концертном зале "Горки Холл"
Очередная игра 17 тура чемпионата Абхазии по футболу прошла в четверг 10 сентября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.