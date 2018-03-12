Новости по теме конгрессы

Пятый всемирный конгресс соотечественников, посвященный укреплению связей русского мира, пройдет 5-6 ноября в Москве.
История и истоки абхазского и российского народов станет главной темой VIII международного конгресса студенческой молодежи "Интердиалог: АПСНЫ.SU", открывшегося в Сухуме.
Делегация Абхазии приняла участие в девятом Всемирном конгрессе Торгово-промышленных палат в Турине
Участие в конгрессе открывает для Торгово-промышленной палаты Абхазии пути к сотрудничеству с руководителями торгово-промышленных палат разных стран, сообщила ТПП республики.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.