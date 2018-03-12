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Новости по теме консульства

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  • Как получить визу в Абхазию
    13:01 19.02.2016Инфографика
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    Абхазская виза: проще простого

    С 1 апреля 2016 года в Абхазии вводится визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у республики не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках.

    Визы в Абхазию
  • Здание американского посольства в Москве
    16:37 25.08.2015
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    Матвиенко выдадут американскую визу до 27 августа

    Сотрудник дипломатической миссии США сообщил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко получит визу сегодня или завтра. Ранее Матвиенко получила приглашение на конференцию Межпарламентского союза, которая состоится в США.

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