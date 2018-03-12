Новости по теме контракты

Более 20 тысяч военнослужащих по контракту пополнят войска и части Южного военного округа в 2016 году.
Вооруженные силы Китая получат 24 российских сверхманевренных истребителя общей стоимостью около двух миллиардов долларов. Отмечается, что Пекин стал первым зарубежным заказчиком Су-35.
Подписание контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" состоится в субботу в Каире. Фактическая поставка кораблей возможна в 2016 году.
Две нитки газопровода "Северный поток-2" суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год будут идти от побережья России через Балтийское море до побережья Германии.
Россия и Франция накануне приняли решение о прекращении действия контракта на строительство и поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль". Париж уже начал выплаты средств по контракту российской стороне.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.