Новости по теме корреспонденты

6 августа исполнится год со дня гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина на юго-востоке Украины. В этот день выйдет в свет фотоальбом Стенина "Зона конфликта", в котором коллеги и друзья собрали его лучшие работы из горячих точек.