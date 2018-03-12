Новости по теме корреспонденты

Корреспондент Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба поделился самыми запомнившимися событиями в 2015 году.
Монумент состоит из аллегорического листа бумаги с профилем Андрея Стенина и объектива, символа его профессиональной деятельности. Андрей Стенин погиб в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими 6 августа.
Накануне годовщины гибели под обстрелом в Донбассе Андрея Стенина корреспондент РИА Новости побывал на месте, где нашли сгоревший автомобиль российского журналиста, и расспросил жителей окрестных сел о событиях августа 2014.
6 августа исполнится год со дня гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина на юго-востоке Украины. В этот день выйдет в свет фотоальбом Стенина "Зона конфликта", в котором коллеги и друзья собрали его лучшие работы из горячих точек.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.