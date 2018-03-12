Новости по теме космодромы

Президент России Владимир Путин после первого пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с тремя спутниками поздравил сотрудников космодрома "Восточный" с успешным стартом.
"После успешного запуска "Союза" в газоотводе под стартовым столом была обнаружена огромная деталь - сорванная защита кабины обслуживания.
"Союз-2.1а" с тремя спутниками успешно стартовала в 5.01 мск 28 апреля, все спутники были выведены на орбиту.
Когда-то апрельским днем полной грудью этот степной воздух вдохнул Гагарин, а на выдохе сказал: "Поехали".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.