Новости по теме космонавтика

О том, как абхазские ученые готовили первых в СССР обезьян-космонавтов, читайте в материале Sputnik к Всемирному дню авиации и космонавтики.
Только благодаря широкому взаимодействию между республиками СССР стал возможен первый полет человека в космос, заявил заместитель директора Музея космонавтики Александр Лавейкин.
В пятьдесят пятую годовщину полета Юрия Гагарина колумнист Sputnik Владимир Бегунов размышляет о том, что человечество разучилось мечтать и предало звезды.
День космонавтики отмечается ежегодно 12 апреля. Смотрите на архивных кадрах, как 55 лет назад, в 1961 году, в этот день Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.
Когда-то апрельским днем полной грудью этот степной воздух вдохнул Гагарин, а на выдохе сказал: "Поехали".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.