Новости по теме кровь

В Научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии вступит в эксплуатацию аппаратный комплекс, который позволит измерять вязкость крови. Об этом Sputnik сообщила заведующая лаборатории биохимических исследований НИИЭПиТ, реолог Лариса Ахуба.