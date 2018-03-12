Новости по теме курды

Представитель курдских ополченцев подтвердил, что их позиции в сирийской провинции Алеппо в понедельник 7 марта подверглись обстрелу стороны турецкой артиллерии.
Участники митинга требуют положить конец жестокости Анкары в отношении курдов. По словам организаторов акции, в протестах примут участие тысячи людей.
Участились сообщения о жестоком обращении с задержанными и других бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения во время полицейских и военных операций против РПК, сообщил директор международной правозащитной организации Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.
Если Россия стремится укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, ей необходимо выработать план решения курдской проблемы, считает один из лидеров курдов Мурат Карайылан.
Несколько дней назад бойцы КСС освободили город Миннех и одноименную авиабазу, тем самым отрезав путь снабжения террористов из приграничного города Аазаз в Тель-Рифаат.
Пока стороны лишь "бряцают оружием", но конфликт может получить новое развитие, предупреждают эксперты. Возможность проведения сухопутной операции в Сирии пока не следует списывать со счетов.
Курды в лице ПДС - это основная составляющая сейчас в переговорах по Сирии, заявил один из лидеров умеренной оппозиционной группы Москва-Каир Кадри Джамиль.
В последние месяцы район Сур - центр Диярбакыра, считающегося "столицей" турецких курдов, - превратился в место противостояния боевиков курдской РПК и турецкой армии и полиции. Сейчас военные ведут обстрел позиций курдов.
Чиновники из США провели проверку поступивших заявлений о том , что сирийские курды переправляют оружие, поступающее им от США в распоряжение боевиков Рабочей партии Курдистана, и не обнаружили доказательств, что это оружие впоследствии обращается против Турции.
Без участия курдов трудно рассчитывать на решение сирийской проблемы, но вопрос подключения курдов к межсирийским переговорам наталкивается на жесткую позицию Турции, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов
Евросоюз решительно осуждает все формы терактов, однако сторонам следует немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Автомобиль взорвался в среду у отделения полиции в турецкой провинции Диярбакыр у входа в здание полиции. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Анкара допускает проведение военных действий в ответ на заявлениями сирийских курдов о создании автономии в городе Тель-Абьяд, заявил Реджеп Эрдоган.
Курдский народ надеется, что участие ВВС России в борьбе с "Исламским государством" в Сирии принесет ему свободу.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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