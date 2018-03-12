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Новости по теме кузнецы

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    11:11 28.02.2015Фото 13
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    Кузница в селе Ачандара

    Кузнечное дело для абхазов - ремесло и священный ритуал. Ни один другой кавказский народ не почитает кузню и кузнечное дело так, как абхазский. До сих пор сохранились сакральные кузницы, где происходят моления богу кузни Шьашы.

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