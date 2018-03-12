Новости по теме ликвидация

Больше всего боевиков было ликвидировано в провинции Фарьяб, там армия уничтожила не менее 50 человек, также были арестованы 12 террористов и было изъято различное оружие, взрывчатые вещества и другие боеприпасы.
Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 22.00 по местному времени, на месте работали 20 единиц техники, 85 человек личного состава.
25 ноября в Абхазии стартовала глобальная кампания "16 дней борьбы против насилия в отношении женщин".
Лидер бандподполья Юрий Бицуев, ликвидированный в ходе спецоперации, сменил на посту главаря боевиков Роберта Занкишиева. Долгое время Бицуев находился в федеральном розыске за террористические преступления.
Режим контртеррористической операции отменен в Кабардино-Балкарии. Ликвидированs 11 боевиков.
Высокопоставленный лидер террористов, организатор переправки новых рекрутов из Пакистана в Сирию, принимавший участие в распределении финансов, был ликвидирован в ходе боевой операции в Сирии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.