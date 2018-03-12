Новости по теме марш

В День памяти жертв Кавказской войны по улицам столицы Абхазии прошло траурное шествие.
Фанаты-патриоты из разных клубов договорились провести не только мирное шествие, но и вместе контролировать, чтобы его проведение не было сорвано намечающимися провокациями со стороны "одесского антимайдана".
В марше приняли участие военнослужащие Минобороны России и кавалерийская группа президентского полка ФСО России в форме одежды 1941 года, воспитанники московского суворовского и московского военного музыкального училищ, а также кадетские отряды.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.