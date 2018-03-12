Новости по теме мечети

Злоумышленники бросили самодельные бомбы в мечеть Хуссейни Далан, когда тысячи прихожан собрались внутри, чтобы выдвинуться процессией в честь шиитского праздника — дня Ашура.
Один из главных исламских праздников Курбан-байрам отметили в Сухуме.
Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии (ЕДУМА) Салих Кварацхелия рассказал Sputnik о своих впечатлениях от участия в церемонии открытия Московской соборной мечети, которая прошла в среду 23 сентября.
После реставрации площадь Московской соборной мечети увеличилась в 20 раз. В нескольких залах установлены большие плоские экраны, которые будут транслировать происходящее в центральном зале соборной мечети.
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии Московской соборной мечети после масштабной реконструкции в среду. Смотрите на видео, как проходила церемония.
Ожидается, что церемонию посетят президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, палестинский лидер Махмуд Аббас и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, будут послы европейских государств, представители традиционных религий России.
Исламский праздник Курбан-байрам (или Ид аль-Адха), знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку, отпразднуют абхазские мусульмане в четверг 24 сентября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.