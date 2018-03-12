Новости по теме медали

Чемпионат мира по самбо среди мастеров в Израиле будет проходить с 23 по 25 октября.
Победителем второго этапа XII шахматного Фестиваля "Абхазия OPEN-2015", прошедшего в Гудауте, стал спортсмен из Саратова Игорь Дмитриев.
Руководство администрации Гагрского района вручило юбилейные медали и памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы.
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Стрижаков награжден медалью "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Более 25 абхазских боксеров представили республику на Открытом первенстве по боксу среди детей и юношей в городе Сочи.
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил ветеранам, проживающим в Сухуме, юбилейные медали "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Гудаутского района с наступающим праздником Победы поздравил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.