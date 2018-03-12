Новости по теме мемориальные доски

Сотрудникам милиции Анатолию Сидоренко и Руслану Шенгелия, героически погибшим при исполнении служебных обязанностей в ноябре 1993 года, открыты памятные доски в УВД Сухума.
Сотрудникам милиции Анатолию Сидоренко и Руслану Шенгелия, героически погибшим при исполнении служебных обязанностей в ноябре 1993 года, открыты памятные доски в УВД Сухума.
В Сухуме почтили память ученого и лидера национально-освободительной борьбы Тамары Шакрыл.
Мемориальная доска будет установлена на фасаде дома №53 по улице Гулиа в Сухуме, где проживал Герой Абхазии Гиви Агрба.
Участники санкт-петербургской молодежной экспедиции "Оборонная тропа" установили в горах Абхазии на перевалах главного Кавказского хребта в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны мемориальные плиты.
Абхазский поэт, писатель, член Союза писателей Абхазии, профессор Абхазского государственного университета Борис Гургулия родился 20 июля 1935 года.
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Памятные доски Героев Советского Союза Владимира Очаленко и Георгия Дермановского были уничтожены во время Отечественной войны народа Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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