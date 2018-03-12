Новости по теме мероприятия

В ходе акции "Георгиевская ленточка" волонтеры вручили более трехсот оранжево-черных ленточек - главных символов Победы - в пятницу 6 мая.
В рамках празднования 150-летнего юбилея первого абхазского букваря (анбан - абх.) прошло возложение цветов к памятнику Дмитрия Гулия.
Комитет по вопросам молодежи администрации Сухума проведет детские праздничные мероприятия в микрорайонах столицы с 25 по 29 декабря.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия рассказала Sputnik об участии абхазской делегации в IV Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Концерт в честь Дня Победы, организованный студентами, состоялся в Сухумском государственном училище культуры.
Торжественные мероприятия по случаю 22 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии пройдут по всей республике.
Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии назвала рабочий визит в Татарстан плодотворным и познавательным.
Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в столице Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.