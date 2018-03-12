Новости по теме милиционеры

Сотрудникам милиции Анатолию Сидоренко и Руслану Шенгелия, героически погибшим при исполнении служебных обязанностей в ноябре 1993 года, открыты памятные доски в УВД Сухума.
Участковые инспекторы на местах не выявляют лиц, допускающих противоправное поведение, не ставят их на профилактический учет в целях последующего контроля их поведения, заявил Алексей Ломия.
Сотрудникам Пицундского отделения милиции УВД по Гагрскому району Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Абхазии вынесен обвинительный приговор за вымогательство взятки в крупном размере.
Покушение на жизнь заместителя начальника по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Абхазия Бадры Джикирба произошло 11 июня.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.