Новости по теме молодые семьи

Заместитель председателя Госкомитета по молодежной политике Абхазии Тадри Зухба сообщил, что на реализацию программы поддержки вновь создаваемых семей в 2016 году увеличится финансирование.
Около тридцати молодых семей республики взяли беспроцентный займ в размере 200 тысяч рублей на организацию свадебного торжества.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал, что молодые семьи и инвалиды войны получат квартиры в первую очередь.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.