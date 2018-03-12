Новости по теме мониторинг

В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации усилен санитарно-карантинный контроль, также проводится сплошной мониторинг в отношении объектов оптовой и розничной торговли.
Согласно законопроекту, финансовому мониторингу подлежат денежные операции юридических лиц на сумму от 600 тысяч рублей.
На фоне систематических нарушений прав человека на Украине вряд ли возможно было бы ожидать демократичные выборы, заявил сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" по защите избирательных прав Александр Брод.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.