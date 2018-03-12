Новости по теме мотоциклы

Соревнования на Кубок Абхазии по эндуро на мотоциклах и Кубок мотоциклетной федерации России начались в столице Абхазии.
Соревнования, демонстрирующие головокружительные мототрюки и гонки на мотоциклах на пляже и в горах, пройдут в республике 31 октября и 1 ноября 2015 года.
Sputnik Абхазия станет информационным партнером Кубка Абхазии по эндуро на мотоциклах и Кубка мотоциклетной федерации России, которые пройдут в конце октября.
Второй Международный рок-фестиваль "Абхазский берег", организованный Федерацией мотоспорта Абхазии, состоялся в поселке Цандриыпш Гагрского района.
Фестиваль рок-музыки будет проведен с 7 по 9 августа в Гагрском районе Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.