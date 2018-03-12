Новости по теме набережные

Подготовка к упорядочению выносной торговли в 2016 году начнется сразу после новогодних праздников, сообщили в администрации Сухума.
Столичная администрация передала материалы в суд, который обязал собственника кафе "Чегем" выплатить штраф и убрать пластиковую пристройку до апреля 2015 года, сообщили в Министерстве культуры республики.
Городские власти заняли принципиальную позицию относительно запрета сезонной выносной торговли на сухумской набережной.
Администрация столицы приняла решение освободить набережную города от объектов сезонной выносной торговли.
Набережная со сквозными проходами будет проложена до Старой Гагры.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.