Новости по теме наказания

Судебное заседание по делу о покушении на жизнь бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в пятницу 5 февраля.
Ранее украинский депутат от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский заявил, что ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой европейские парламентарии будут нести ответственность за посещение Крыма и Донбасса в обход украинских законов.
Несмотря на дипломатический иммунитет, европейские парламентарии будут нести ответственность за посещение Крыма и Донбасса в обход украинских законов, заявил депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.
Детский омбудсмен обещает поднять этот вопрос на совещании в комитете по безопасности Госдумы. Он отметил, что в европейском уголовном праве есть статьи, которые предусматривают лишение свободы в подобных ситуациях.
Оставшийся срок наказания осужденный в России Константин Смыр будет отбывать в СИЗО МВД Абхазии, в соответствии с законодательством республики, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии.
Волнения в обществе по поводу того, что в соответствии с данным договором граждане республики, осужденные в Абхазии, будут выдаваться для отбывания наказания в тюремные учреждения России, беспочвенны, заявил представитель президента Дмитрий Шамба.
В ходе заседания на этой неделе продолжился допрос свидетелей обвинения. Сослуживцы украинской военнослужащей Надежды Савченко боялись ее больше, чем командира батальона, заявил в суде бывший ополченец.
Уголовное дело по факту убийства российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги Вишерневой направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для дальнейшего расследования.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.